З’єднає ЄС з Молдовою та Україною. Кишинів підписав угоду з ЄІБ щодо будівництва автомагістралі

У вівторок Молдова підписала угоду з Європейським інвестиційним банком щодо забезпечення фінансування автомагістралі Ясси-Унгени-Кишинів-Одеса, що стало першим кроком до будівництва того, що має стати життєво важливим коридором для сполучення Молдови з ЄС.

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Про це пише Euractiv.

Зазначається, що дана угода забезпечує фінансування попереднього техніко-економічного обґрунтування та техніко-економічного обґрунтування, необхідних для проекту будівництва автомагістралі.

За словами міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови, Андрея Спину автомагістраль Унгени-Кишинів-Одеса з'єднає економічні та промислові центри трьох країн, сприятиме розвитку торгівлі, економіки та соціальної сфери, а також допоможе наблизити Молдову до ЄС на інфраструктурному рівні.

Що стосується попереднього техніко-економічного обґрунтування, то він сказав, що воно має бути завершене до 2024 року, а попереднє техніко-економічне обґрунтування планується завершити до кінця 2025 року.

Він також говорив про затримку з початком цих досліджень, висловлюючи нагальність для влади повернути втрачений час.

Він наголосив на необхідності швидко просуватися до наступних етапів, включаючи проектування, визначення ресурсів, тендери та ініціювання проекту.

Додамо, що ЄІБ банк виділив кредит для Молдови на €41,2 млн для вдосконалення внутрішніх транспортних шляхів країни, зокрема, залізничного сполучення. Цей кредит буде доповнений грантом від ЄС на суму €12 млн, що будуть використані для розвитку "коридорів солідарності" на кордонах з Україною.

При цьому, Україні ЄІБ передав майже 100 млн євро, які будуть використані для реконструкції приблизно 200 об'єктів у 18 областях України, зокрема в районах, близьких до лінії фронту, та на територіях, що недавно були звільнені.

Джерело фото: ua.depositphotos.com