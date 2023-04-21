Транзит украинской агропродукции в Польшу: перевозчики должны иметь запас топлива не менее 150 километров

Польская сторона уточнила условия для перевозчиков, везущих украинскую агропродукцию через Польшу транзитом, в частности, добавила требование по запасу горючего минимум на 150 километров.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Отмечается, что перевозчик, следующий через Польшу с аграрным товаром транзитом, прибывая на границу, обязательно должен выполнить следующие условия:

иметь запас горючего в баке, чтобы пересечь территорию Польши без остановок на АЗС (запас не менее чем на 150 км). Все перевозчики с транзитом пересекают Польшу в сопровождении, а заезд на АЗС под конвоем невозможен;

подготовить транспортное средство к пломбированию. Выполнить все необходимые условия.

"Если эти два условия не выполнены, то таможенные органы Республики Польша запрещают проезд в Польшу, возвращают грузовик в Украину", - подчеркивает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Там добавляют, что условия пересечения границы могут изменяться, поэтому перевозчиков призывают следить за новостями на официальных информационных ресурсах "Укртрансбезопасности".

Напомним, в полночь 21 апреля, Польша возобновила транзит через свою территорию украинской агарной продукции в другие страны ЕС. Первые автомобили отправились из пункта попуска "Дорогуск" в Нидерланды.