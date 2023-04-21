Транзит української агропродукції у Польщу: перевізники повинні мати запас пального щонайменше на 150 кілометрів

Польська сторона уточнилає умови для перевізників, що везуть українську агропродукцію через Польщу транзитом, зокрема додала вимогу щодо запасу пального щонайменше на 150 кілометрів.

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Зазначається, що перевізник, який прямує через Польщу з аграрним товаром транзитом, прибуваючи до кордону обов’язково повинен виконати наступні умови:

мати запас пального в баку, щоб перетнути територію Польщі без зупинок на АЗС (щонайменше запас на 150 км). Всі перевізники з транзитом перетинають Польщу у супроводі, а заїзд на АЗС під конвоєм неможливий;

підготувати транспортний засіб до пломбування. Виконати всі необхідні для цього умови.

"Якщо ці дві умови не виконані, то митні органи Республіки Польща забороняють проїзд до Польщі, повертають вантажівку до України", - підкреслює пресслужба "Укртрансбезпеки".

Там додають, що умови перетину кордону можуть змінюватись тому перевізників закликають слідкувати за новинам на офіційних інформаційних ресурсах "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, опівночі 21 квітня, Польща відновила транзит через свою територію української агарної продукції до інших країн ЄС. Перші автомобілі вирушили з пункту попуску “Дорогуськ” до Нідерландів.