Украина будет выплачивать компенсацию за суда и железнодорожный транспорт, пострадавшие от войны

Кабинет министров принял распоряжение №255-р, согласно которому за повреждение морских судов и подвижного железнодорожного состава в результате боевых действий их владельцы получат компенсацию.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Документ предусматривает, что Министерство инфраструктуры, Министерство экономики и Министерство финансов совместно наработают план, по которому будет осуществляться компенсация.

Деньги на возмещение ущерба, причиненного в результате полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, возьмут из резервного фонда госбюджета.

В распоряжении Кабмина также сказано, что если страховщик откажется предоставить страховое покрытие фрахтователям, операторам или владельцам морских судов, то они смогут получить выплаты от Украины, если их имущество пострадает от боевых действий.

Согласно распоряжению, компенсацию смогут получить владельцы морских судов и судов внутреннего плавания, которые ходят под флагом Украины или другой страны, если такие суда находятся в акватории украинских портов в Дунайском регионе.

Что касается железнодорожного транспорта, то возмещение ущерба смогут получить владельцы и операторы подвижного состава, допущенного к обороту по железным дорогам пути 1435 миллиметров. При этом подвижный состав должен находиться на территории Украины.

Ранее Кабинет министров принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов. С 29 марта в "Дії" можно подать заявление на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.