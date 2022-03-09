Капитан захваченного Россией судна "Сапфир" вышел на связь: его ведут в Севастополь - разведка

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что капитан захваченного Россией украинского гражданского спасательного судна "Сапфир" вышел на связь с Администрацией морских портов Украины и сообщил, судно принудительно ведут в порт оккупированного РФ Севастополя.

"Капитан сообщил, что на борту находятся "зеленые человечки", которые держат экипаж "под дулами". На судно прибыл капитан оккупантов, взявший на себя функции командования", - говорится в сообщении.

В военной разведке подчеркивают, что такие действий оккупантов квалифицируются исключительно как пиратство и прямое нарушение норм международного морского права и международных конвенций безопасности мореплавания.

Напомним, что, как заявляли в Одесской епархии Православной церкви Украины, "Сапфир" был послан после неких переговоров, проведенных украинской стороной, к острову Змеиный, на котором, согласно заявлениям украинских властей от 25 февраля якобы погибли от обстрелов со стороны ВМС России 13 украинских военнослужащих-пограничников. Более того, об их гибели заявлял президент Владимир Зеленский, анонсировавший присвоение всем им звание Героя Украины посмертно.

На "Сапфир" с экипажем находился и священник - протоиерей Василий Вирозуб. Последний вечером 27 февраля сообщил, что на острове погибших не оказалось, а пребывавшие на судне фактически с 26 февраля оказались в заложниках российских военных, вынудивших "Сапфир" двинуться под конвоем в неизвестном направлении.

Впоследствии украинские власти также заявили, что российские военные, кроме "Сапфира", захватили еще танкер "Афина" и сухогруз "Принцесса Николь".

При этом Украина признала, что в действительности военные с острова Змеиный не погибли, а попали в российский плен. В Минобороны РФ при этом заявляли, что якобы добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, пребывавших на захваченном острове.