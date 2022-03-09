Капітан захопленого Росією судна "Сапфір" вийшов на зв'язок: його ведуть до Севастополя — розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що капітан захопленого Росією українського цивільного рятувального судна "Сапфір" вийшов на зв'язок з Адміністрацією морських портів України і повідомив, що судно примусово ведуть до порту окупованого РФ Севастополя.

"Капітан повідомив, що на борту перебувають "зелені чоловічки", які тримають екіпаж "під дулами". На судно прибув капітан окупантів, який взяв на себе функції командування", — йдеться у повідомленні.

У військовій розвідці наголошують, що такі дії окупантів кваліфікуються виключно як піратство та пряме порушення норм міжнародного морського права та міжнародних конвенцій безпеки мореплавання.

Нагадаємо, що, як заявляли в Одеській єпархії Православної церкви України, "Сапфір" був посланий після нібито переговорів, проведених українською стороною, до острова Зміїний, на якому, згідно з заявами української влади від 25 лютого, нібито загинули від обстрілів з боку ВМС Росії 13 українських військовослужбовців-прикордонників. Більше того, про їх загибель заявляв президент Володимир Зеленський, який анонсував присвоєння всім їм звання Героя України посмертно.

На "Сапфірі" з екіпажем знаходився і священик — протоієрей Василь Вирозуб. Останній увечері 27 лютого повідомив, що на острові загиблих не виявилося, а ті ж, хто перебував на судні, з 26 лютого фактично опинилися в заручниках російських військових, які змусили "Сапфір" рушити під конвоєм у невідомому напрямку.

Згодом українська влада також заявила, що російські військові крім "Сапфіру" захопили ще танкер "Афіна" і суховантажне судно "Принцеса Ніколь".

При цьому Україна визнала, що насправді військові з острова Зміїний не загинули, а потрапили до російського полону. У Міноборони РФ при цьому заявляли, що нібито добровільно здалися в полон 82 українські військовослужбовці, які перебували на захопленому острові.