Україна виплачуватиме компенсацію за судна та залізничний транспорт, які постраждали від війни

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження №255-р, згідно з яким за пошкодження морських суден та рухомого залізничного складу внаслідок бойових дій їхні власники отримають компенсацію.

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Документ передбачає, що Міністерство інфраструктури, Міністерство економіки та Міністерство фінансів спільно напрацюють план, за яким здійснюватиметься компенсація.

Гроші на відшкодування збитків, завданих у результаті повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, візьмуть із резервного фонду держбюджету.

У розпорядженні Кабміну також сказано, що якщо страховик відмовиться надати страхове покриття фрахтувальникам, операторам або власникам морських суден, вони зможуть отримати виплати від України, якщо їхнє майно постраждає від бойових дій.

Відповідно до розпорядження, компенсацію зможуть отримати власники морських суден та суден внутрішнього плавання, які ходять під прапором України чи іншої країни, якщо такі судна перебувають в акваторії українських портів у Дунайському регіоні.

Що стосується залізничного транспорту, то відшкодування збитків зможуть отримати власники та оператори рухомого складу, допущеного до обороту залізницями колії 1435 міліметрів. При цьому рухомий склад повинен перебувати на території України.

Раніше Кабінет міністрів прийняв ухвалу, яка дозволить українцям онлайн фіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів. З 29 березня у "Дії" можна подати заяву на компенсацію за втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій.