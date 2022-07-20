Украинские перевозчики теперь могут въезжать в Польшу на авто класса Евро-3: какие еще страны ЕС в списке

По состоянию на 20 июля украинские перевозчики могут без разрешений въезжать на транспорте класса экологичности Евро-3 в 21 страну Европейского союза. Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.

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Отмечается, что последней страной, которая разрешила это, стала Польша, и это произошло уже после подписания соглашения между Украиной и ЕС о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

Таким образом, такими государствами сейчас являются Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия и Эстония.

В настоящее время Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры о допуске авто класса Евро-3 с представителями Франции и Швеции. О результатах этих переговоров обещают сообщить дополнительно.

"При планировании маршрута необходимо учесть, что внутри каждой страны ЕС, в зависимости от типа местности, где проходит та или иная транспортная магистраль, действуют разные ограничения по классу экологичности", - отмечает при этом Укртрансбезопасность.

Так, въезд в отдельные населенные пункты или города может быть ограничен для автомобилей класса не ниже Евро-4 или Евро-5, а в отдельных районах Австрии можно ездить только на авто класса Евро-6.

Также следует помнить, что в странах ЕС установлена плата за пользование транспортной инфраструктурой, которая зависит от класса экологичности транспорта: чем он ниже, тем выше будет плата за проезд.

Напомним, что вышеупомянутое соглашение предусматривает упразднение необходимости получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС.

Однако выполнение не предусмотренных соглашением перевозок будет продолжаться по соответствующим разрешениям, в которых в свою очередь указаны требования к классу экологичности авто.

Источник фото: ua.depositphotos.com