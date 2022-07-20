Українські перевізники тепер можуть в’їжджати до Польщі на авто класу Євро-3: які ще країни ЄС у списку

Станом на 20 липня українські перевізники можуть без дозволів в’їжджати на транспорті класу екологічності Євро-3 в 21 країну Європейського союзу. Про це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті.

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Зазначається, що останньою країною, яка дозволила це, стала Польща, і це відбулося вже після підписання угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Таким чином, такими державами наразі є Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Хорватія та Чехія.

На даний час Міністерство інфраструктури України веде переговори про допуск авто класу Євро-3 з представниками Франції та Швеції. Про результати цих переговорів обіцяють повідомити додатково.

"При плануванні маршруту необхідно врахувати, що всередині кожної країни ЄС, в залежності від типу місцевості, де проходить та чи інша транспортна магістраль, діють різні обмеження щодо класу екологічності", - зазначає при цьому Укртрансбезпека.

Так, в’їзд до окремих населених пунктів чи міст може бути обмежено для автомобілів класу не нижче Євро-4 чи Євро-5, а в окремих районах Австрії можна їздити лише на авто класу Євро-6.

Також слід пам’ятати, що в країнах ЄС встановлено плату за користування транспортною інфраструктурою, яка залежить від класу екологічності транспорту: чим він нижче, тим вищою буде плата за проїзд.

Нагадаємо, що вищезазначена угода передбачає скасування необхідності отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС.

Однак виконання не передбачених угодою перевезень продовжуватиме здійснюватися за відповідними дозволами, у яких в свою чергу зазначено вимоги до класу екологічності авто.

Джерело фото: ua.depositphotos.com