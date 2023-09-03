Укрзализныця назначила дополнительные электрички из Киева: расписание движения

"Укрзализныця" назначила дополнительные ускоренные пригородные поезда между Васильковом и Киевом.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что электрички будут курсировать до 30 сентября, после чего будет принято решение о продлении их использования на маршруте.

Так, отправление с пригородного вокзала Киев-Пассажирский и прибытие на станцию Васильков-Центр будет происходить:

08:34 – 09:31 (поезд №6049);

16:36 – 17:26 (поезд №6051);

18:37 –19:27 (поезд №6053).

Обратный маршрут со станции Васильков-Центр и прибытие на Киев-Пассажирский будет осуществляться по расписанию:

07:28 – 08:24 (поезд №6050);

09:41 – 10:32 (поезд №6052);

17:36 – 18:26 (поезд №6054).

Как сообщили в УЗ, указанные поезда будут курсировать каждый день, кроме выходных.

Они будут делать остановки на станциях Боярка, Тарасовка, Вишневое, Караваевы Дачи.

Напомним, "Укрзализныця" в тестовом режиме запустила услугу онлайн-заказа специальных вагонов для лиц с инвалидностью, которые специально обустроены для пассажиров на колесных креслах.