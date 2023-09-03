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Укрзализныця назначила дополнительные электрички из Киева: расписание движения
"Укрзализныця" назначила дополнительные ускоренные пригородные поезда между Васильковом и Киевом.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что электрички будут курсировать до 30 сентября, после чего будет принято решение о продлении их использования на маршруте.
Так, отправление с пригородного вокзала Киев-Пассажирский и прибытие на станцию Васильков-Центр будет происходить:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- 08:34 – 09:31 (поезд №6049);
- 16:36 – 17:26 (поезд №6051);
- 18:37 –19:27 (поезд №6053).
Обратный маршрут со станции Васильков-Центр и прибытие на Киев-Пассажирский будет осуществляться по расписанию:
- 07:28 – 08:24 (поезд №6050);
- 09:41 – 10:32 (поезд №6052);
- 17:36 – 18:26 (поезд №6054).
Как сообщили в УЗ, указанные поезда будут курсировать каждый день, кроме выходных.
Они будут делать остановки на станциях Боярка, Тарасовка, Вишневое, Караваевы Дачи.
Напомним, "Укрзализныця" в тестовом режиме запустила услугу онлайн-заказа специальных вагонов для лиц с инвалидностью, которые специально обустроены для пассажиров на колесных креслах.