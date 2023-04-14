В Германии заставят регистрировать украинские авто

Федеральные земли Германии решили не продлевать льготный период для украинских водителей. Потому после года пребывания в стране украинцы должны регистрировать транспортные средства. Об этом сообщает DW.

В течение нескольких месяцев в Германии решали, что делать с украинскими автомобилями.

Согласно правилам, автомобили с иностранной регистрацией не имеют права ездить по дорогам страны дольше года после пересечения автомобилем границы Германии.

Поэтому для многих беженцев этот период подошел к концу.

Правительства ряда земель поддерживали идею разрешить украинцам ездить без регистрации еще год.

Остальные были против, ведь значительное количество автомобилей без регистрации будет в долгосрочной перспективе опасно для других участников дорожного движения.

В частности, украинские автомобили невозможно проконтролировать наличие страхования.

Кроме того, такие автомобили невозможно идентифицировать средствами автоматической фиксации, например из-за превышения скорости.

В конце концов, приняли решение, что украинские автомобили после года в Германии должны быть поставлены на учет на общих основаниях.

"Все участники встречи единодушно высказались за то, что после истечения сроков должна проводиться предусмотренная законом процедура поставления на учет, включающая все требования с точки зрения наличия страхования и уплаты налогов, а также выполнения требований безопасности движения и регистрации в соответствии с предписаниями по защите данных ", – заявили в минтрансе земли Саар.

Ранее в министерстве Чехии заявили, что готовят реестр автомобилей на украинских номерах, чтобы вести учет водителей с временной защитой.

Такие изменения, по словам Министра транспорта Чехии Мартина Купки, позволят штрафовать украинских нарушителей.

Реестр должен заработать во второй половине этого года. В настоящее время в европейской стране 38 тысяч автомобилей на украинских номерах.

По данным министерства Чехии, представители местных властей не могут доставлять штрафы водителям и таким образом теряют доход.

А в Великобритании украинским беженцам продлят разрешение ездить с украинскими правами. Украинцам не придется менять водительское удостоверение на британское через 12 месяцев пребывания в стране, если Департамент транспорта Великобритании примет соответствующее решение. В настоящее время ведомство проводит опрос на сайте, чтобы понять, насколько такую идею поддерживают граждане.