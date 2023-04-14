У Німеччині змусять реєструвати українські авто

Федеральні землі Німеччини вирішили не продовжувати пільговий період для українських водіїв. Тому після року перебування в країні українці мають реєструвати транспортні засоби. Про це повідомляє DW.

Впродовж декількох місяців у Німеччині вирішували, що робити з українськими автомобілями.

Згідно з правилами, автомобілі з іноземною реєстрацією не мають права їздити дорогами країни довше, ніж рік після перетину автомобілем кордону Німеччини.

Тож для багатьох біженців цей період добіг до кінця.

Уряди низки земель підтримували ідею дозволити українцям їздити без реєстрації ще рік.

Інші були проти, адже значна кількість автомобілів без реєстрації становитиме у довгостроковій перспективі небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Зокрема, українські автомобілі неможливо проконтролювати на наявність страхування.

Крім того, такі автомобілі неможливо ідентифікувати засобами автоматичної фіксації, наприклад, через перевищення швидкості.

Зрештою ухвалили рішення, що українські автомобілі після року у Німеччині мусять бути поставлені на облік на загальних підставах.

"Всі учасники зустрічі одностайно висловилися за те, що після спливання термінів має проводитися передбачена законом процедура поставлення на облік, яка включає всі вимоги з точки зору наявності страхування і сплати податків, а також виконання вимог безпеки руху і реєстрації у відповідності до приписів із захисту даних", - заявили у мінтрансі землі Саар.

Раніше у міністерстві Чехії заявили, що готують реєстр автомобілів на українських номерах, щоб вести облік водіїв із тимчасовим захистом.

Такі зміни, за словами міністра транспорту Чехії Мартіна Купки, дозволять штрафувати українських порушників.

Реєстр має запрацювати у другій половині цього року. Наразі в європейській країні 38 тисяч автомобілів на українських номерах.

За даними міністерства Чехії, представники місцевої влади не можуть доставляти штрафи водіям і таким чином втрачають дохід.

А у Великій Британії українським біженцям продовжать дозвіл їздити з українськими правами. Українцям не доведеться змінювати посвідчення водія на британське через 12 місяців перебування в країні, якщо Департамент транспорту Великої Британії ухвалить відповідне рішення. Наразі відомство проводить опитування на сайті, щоб зрозуміти, наскільки таку ідею підтримують громадяни.