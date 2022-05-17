В КГГА прокомментировали разговоры о повышении оплаты проезда в общественном транспорте

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что на сегодня не видит предпосылок для повышения тарифов на проезд в городском транспорте.

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Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Я всегда говорил, что любое повышение тарифа на любую услугу складывается из многих факторов, в том числе и из доходов тех, кто пользуется той или иной услугой. На сегодня я не вижу перспектив пересмотра тарифов. Я понимаю, что сегодня городской транспорт является основным для передвижения по городу, и пока мы можем это делать, мы будем дотировать из городского бюджета городской транспорт, чтобы не повышать тарифы", - сказал Поворозник.

Он добавил, что пока наблюдаются очереди за горючим, горожан нужно обеспечить общественным транспортом. По его словам, в первую очередь нужно, чтобы восстанавливались маршруты городского электротранспорта, который не использует топливо.

"Что касается непосредственно топлива, мы также опираемся на прогнозы Министерства экономики и Кабинета министров и видим по динамике, что к концу месяца эта проблема должна исчезнуть сама по себе. Рынок среагировал и реагирует на дефицит горючего. Вопрос в том, что у нас не упала покупательная способность людей, люди покупают топливо, его просто нужно доставить на АЗС", - сказал Поворозник.

Напомним, что ранее перевозчики анонсировали повышение стоимости проезда в маршрутках Киева до 15 гривен.