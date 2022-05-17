У КМДА прокоментували розмови щодо підвищення оплати проїзду у громадському транспорті

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що сьогодні не бачить передумов для підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я завжди говорив, що будь-яке підвищення тарифу на будь-яку послугу складається з багатьох факторів, у тому числі і з доходів тих, хто користується тією чи іншою послугою. На сьогодні я не бачу перспектив перегляду тарифів. Я розумію, що сьогодні міський транспорт є основним. для пересування містом, і поки ми можемо це робити, ми дотуватимемо з міського бюджету міський транспорт, щоб не підвищувати тарифи", - сказав Поворозник.

Він додав, що поки що спостерігаються черги за пальним, городян потрібно забезпечити громадським транспортом. За його словами, насамперед потрібно, щоби відновлювалися маршрути міського електротранспорту, який не використовує паливо.

"Щодо безпосередньо палива, ми також спираємося на прогнози Міністерства економіки та Кабінету міністрів і бачимо за динамікою, що до кінця місяця ця проблема має зникнути сама по собі. Ринок зреагував і реагує на дефіцит пального. Питання в тому, що у нас не впала купівельна спроможність людей, люди купують паливо, його просто потрібно доставити на АЗС", - сказав Поворознік.

Нагадаємо, що раніше перевізники анонсували підвищення вартості проїзду у маршрутках Києва до 15 гривень.