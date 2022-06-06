В киевском метрополитене сократили интервал движения поездов

Интервал движения поездов в киевском метрополитене с сегодняшнего дня, 6 июня, сокращен до 4-5 минут в пиковые часы, в межпиковые – до 8-10 минут. В то же время, станции "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк" и "Майдан Независимости" будут и дальше курсировать без остановки.

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В киевском метрополитене интервал движения сокращен до 4-5 минут в пиковые часы, в межпиковые - до 8-10 минут. Также заработают вторые вестибюли на станциях "Дарница" и "Выдубичи". На станциях "Осокорки" и "Лесная" работа вестибюлей будет изменена", - говорится в сообщении.

В то же время, без остановки и дальше будут курсировать поезда мимо станций "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Независимости". Также закрыт пересадочный узел "Крещатик" - "Майдан Независимости".

В КГГА отметили, что в случае воздушной тревоги движение по наземным участкам метрополитена приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия.

Напомним, в Харькове 24 мая метрополитен возобновил перевозку пассажиров. Городские власти совместно с руководством метрополитена, военнослужащими и правоохранительными органами обещают сделать все необходимое для безопасности пассажиров.