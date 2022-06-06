У київському метрополітені скоротили інтервал руху поїздів

Інтервал руху поїздів у київському метрополітені відсьогодні, 6 червня, скорочено до 4-5 хвилин у пікові години, у міжпікові – до 8-10 хвилин. Водночас станції "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк" і "Майдан Незалежності" й надалі курсуватимуть без зупинки.

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Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"У київському метрополітені інтервал руху скорочено до 4-5 хвилин у пікові години, у міжпікові – до 8-10 хвилин. Також запрацюють другі вестибюлі на станціях "Дарниця" та "Видубичі". На станціях "Осокорки" та "Лісова" роботу вестибюлів буде змінено", - йдеться у повідомленні.

Водночас без зупинки й надалі курсуватимуть поїзди повз станції "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності". Також зачинено пересадочний вузол "Хрещатик" - "Майдан Незалежності".

У КМДА наголосили, що у разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену призупиняється. Підземні станції метрополітену продовжують виконувати функцію укриття.

Нагадаємо, у Харкові 24 травня метрополітен відновив перевезення пасажирів. Міська влада спільно з керівництвом метрополітену, військовослужбовцями та правоохоронними органами обіцяє зробити все необхідне для безпеки пасажирів.