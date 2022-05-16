У Києві відновила роботу станція метро "Кловська"

У метро Києва знову здійснюють посадку та висадку пасажирів на станції "Кловська", інтервал руху поїздів скорочено.

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Про це 16 травня повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає пресслужба міськради.

"На всіх лініях інтервал становить 5-7 хвилин на годину пік, 10-15 хвилин в інший час", - розповів він.

Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей для укриття, тому у разі повітряної тривози рух на відкритих ділянках зупиняється.

Нагадаємо, Київська міська рада планує відновити у столиці оплату за проїзд у громадському транспорті. Відомо, що 16 травня відновила роботу електронна система оплати проїзду у громадському транспорті