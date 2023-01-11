В США массово отменяли авиарейсы из-за сбоя в системе FAA

В системе Федерального авиационного управления (FAA) в среду, 11 января, произошел сбой. Из-за этого по всей стране начали отменять авиарейсы. Утром было задержано 2512 рейсов. Об этом сообщает NBC.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В Белом доме заявили, что нет доказательств того, что сбой был результатом кибератаки, хотя президент Джозеф Байден поручил Министерству транспорта провести "полное расследование" причин.

Рейсы задержали как в средние страны, так и прибывшие в США. Так, все рейсы American Airlines из Парижа задержаны до дальнейшего разъяснения FAA.

FAA пыталось устранить сбой системы в течение ночи, в результате авиарейсы в США начали постепенно восстанавливать.