В США масово скасовували авіарейси через збій в системі FAA

У системі Федерального авіаційного управління в середу, 11 січня, стався збій. Через це по всій країні почали скасовувати авіарейси. Зранку (за місцевим часом) були затримані 2512 рейсів. Про це повідомляє NBC.

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У Білому домі заявили , що немає доказів того, що збій був результатом кібератаки, хоча президент Джозеф Байден доручив Міністерству транспорту провести "повне розслідування" причини.

Рейси затримали як в середні країни, так і ті, що мали прибути до США. Так, усі рейси American Airlines з Парижа затримано до подальшого роз'яснення FAA.

FAA намагалося усунути збій системи протягом ночі, в результаті авіарейси в США почали поступо відновлювати.