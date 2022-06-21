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В США заменили старый железнодорожный мост на новый всего за день (ФОТО)
Одна из крупнейших американских железнодорожных компаний Union Pacific смогла заменить старый ж/д мост у города Денисон в штате Айова на новый в течение всего 30 часов. Об этом говорится в сообщении грузоперевозчика.
Отмечается, что старому мосту через ручей Ист-Бойер около места его впадения в реку Бойер было уже 110 лет. Он представлял собой двухпутный мост длиной 170 футов (52 метра) со сквозным ферменным пролетом.
В рамках проекта старый мост был заменен двухпутным мостом длиной 203 фута (62 метра) со сквозным пролетом из пластинчатых балок. Таким образом, теперь проезд поездов в этом месте не будет иметь ограничений по высоте.
Для выполнения задачи потребовалось несколько кранов, в том числе 650-тонный. Новый главный пролет был установлен на место с помощью мощных домкратов и катков.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим при этом, что железнодорожники Украины, где вследствие российского военного вторжения было разрушено уже множество ж/д мостов, такими темпами работ пока похвастаться не могут.
Тем не менее, работникам "Укрзализныци" удалось восстановить мост через реку Ирпень в одноименном городе, что позволило с 7 мая возобновить движение электричек до Бородянки, а спустя неделю - до Песковки (станция Тетерев).
Кроме того, был восстановлен мост в Черниговской области, взорванный на четвертый день войны, благодаря чему удалось со 2 июня восстановить движение пассажирских поездов между Черниговом и Славутичем.