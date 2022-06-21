У США замінили старий залізничний міст на новий лише за день (ФОТО)

Одна з найбільших американських залізничних компаній Union Pacific змогла замінити старий залізничний міст біля міста Денісон у штаті Айова на новий протягом 30 годин. Про це йдеться у повідомленні вантажоперевізника.

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Зазначається, що старому мосту через струмок Іст-Бойєр біля його впадання в річку Бойєр було вже 110 років. Він являв собою двоколійний міст довжиною 170 футів (52 метри) з наскрізним ферменним прольотом.

У рамках проекту старий міст був замінений двоколійним мостом завдовжки 203 фути (62 метри) з наскрізним прольотом із пластинчастих балок. Таким чином, тепер проїзд поїздів тут не матиме обмежень по висоті.

Для виконання завдання знадобилося кілька кранів, у тому числі 650-тонний. Новий головний проліт було встановлено на місце за допомогою потужних домкратів та катків.

Фото: Union Pacific Railroad Фото: Union Pacific Railroad Фото: Union Pacific Railroad

Зазначимо, що залізничники України, де внаслідок російського військового вторгнення було зруйновано вже багато залізничних мостів, такими темпами робіт поки що похвалитися не можуть.

Тим не менш, працівникам "Укрзалізниці" вдалося відновити міст через річку Ірпінь в однойменному місті, що дозволило з 7 травня відновити рух електричок до Бородянки, а через тиждень – до Пісківки (станція Тетерів).

Крім того, було відновлено міст у Чернігівській області, підірваний на четвертий день війни, завдяки чому вдалося з 2 червня відновити рух пасажирських поїздів між Черніговом та Славутичем.