В Украине внедряют Цифровую систему управления восстановлением транспортной инфраструктуры

Кабинет Министров принял постановление, дающее старт экспериментальному проекту по внедрению Цифровой системы управления восстановлением транспортной инфраструктуры.

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Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что благодаря принятой инициативе процесс восстановления поврежденной и разрушенной инфраструктуры будет прозрачным и открытым для бизнеса, международных партнеров, экспертов и общественности.

Новая ИТ система позволит отслеживать весь цикл инфраструктурного проекта: от проектирования, проведения публичных закупок, осуществления работ по строительству, реконструкции и ремонту до ввода готовых объектов в эксплуатацию.

Кроме того, использование принципа "все видят все" позволит общественности, международным партнерам четко понимать, куда и как тратятся средства, направленные на восстановление.

Также внедрение Цифрового управления восстановлением будет способствовать эффективному, прозрачному и подотчетному распределению средств на инфраструктурное восстановление.

В дальнейшем эта система может стать основой электронной системы управления восстановлением для всех отраслей.

В Мининфраструктуре напомнили, что на днях Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украины от России, которая, в частности, признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма возмещения ущерба и международного реестра убытков.

"Совместно с партнерами работаем над тем, чтобы международный реестр убытков был интегрирован с украинским реестром поврежденного имущества, являющегося основой Цифрового управления восстановлением. В частности, благодарен правительству Великобритании за поддержку в процессе создания системы управления восстановлением", – прокомментировал Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

По его словам, запуск Цифровой системы управления восстановлением транспортной инфраструктуры намечен на начало 2023 года.

Реализация этого проекта осуществляется в сотрудничестве с международной некоммерческой организацией Open Contracting и RISE Ukraine - Coalition for Reconstruction. Финансирование разработки осуществляется в рамках проектов Open Contracting Partnership и организаций-членов Коалиции RISE Украина, в частности, при поддержке правительства Британии.

"Создание такой системы является очень важным шагом к широкомасштабному восстановлению Украины. Она позволит лучше скоординировать и качественнее подготовить проекты восстановления внутри страны и презентовать их международным партнерам через "единое окно" по понятным им стандартам", - отметил Виктор Нестуля, руководитель направления поддержки Украины в Open Contracting Partnership.

Отметим, по предварительным оценкам, в результате полномасштабного вторжения России разрушено или повреждено 7,3% от общей площади жилищного фонда Украины, прямой ущерб инфраструктуре составляет $127 млрд.