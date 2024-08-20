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В Украине запустили единый портал международных автобусных маршрутов: какая информация доступна

автобус
Фото: Freepik

В Украине запустили новый государственный единственный портал, на котором можно найти всю необходимую информацию о регулярных международных автобусных маршрутах – autobus.gov.ua.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что новый государственный портал autobus.gov.ua. создан для повышения качества и безопасности международных автобусных перевозок.

Какая информация на ресурсе

Как отмечают в Мининфраструктуры, портал поможет пользователям:

  • выбрать легального и проверенного перевозчика;
  • спланировать безопасный маршрут;
  • узнать, какой пункт пропуска будет пересекать автобус и можно ли рассчитывать на отсутствие физических очередей.

Каждый гражданин сможет на ресурсе выбрать удобный для себя маршрут, перейти на сайт перевозчика и приобрести прямо у него билет на нужную дату.

Затем Мининфраструктуры рассчитывает охватить сервисом 100% международных маршрутов, билеты на которые можно будет приобрести онлайн.

Как подчеркивают в ведомстве, присоединившись к порталу, перевозчики получают бесплатную возможность стать партнером единого государственного ресурса с легальными маршрутами.

В мае сообщалось, что к порталу присоединились уже шесть компаний. В их числе как пассажирские перевозчики, так и агрегаторы билетов на автобусы.

Автор:
Светлана Манько