В Україні запустили єдиний портал міжнародних автобусних маршрутів: яка інформація доступна

В Україні запустили новий державний єдиний портал, на якому можна знайти всю необхідну інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути – autobus.gov.ua.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що на новий державний портал autobus.gov.ua. створено для підвищення якості та безпеки міжнародних автобусних перевезень.

Яка інформація на ресурсі

Як зауважують в Мінінфраструктури, портал допоможе користувачам:

обрати легального та перевіреного перевізника;

спланувати безпечний маршрут;

дізнатись, який пункт пропуску буде перетинати автобус та чи можна розраховувати на відсутність фізичних черг.

Кожен громадянин зможе на ресурсі обрати зручний для себе маршрут, перейти на сайт перевізника і придбати напряму в нього квиток на потрібну дату.

Згодом Мінінфраструктури розраховує охопити сервісом 100% міжнародних маршрутів, квитки на які можна буде придбати онлайн.

Як підкреслюють у відомстві, приєднавшись до порталу перевізники отримують безоплатну можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами.

У травні повідомлялося, що до порталу приєдналися вже шість компаній. Серед них як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків на автобуси.