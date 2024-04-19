В ходе атаки на порт "Пивденный" разрушен терминал производителя растительных масел "Дельта Вилмар", на месте пожар

В результате российского ракетного обстрела 19 апреля морского порта “Пивденный” ("Южный"; Одесская область) есть попадания в объекты инфраструктуры. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе внеочередного заседания совета Украина – НАТО.

"Пока я готовился к этому разговору, они [российские террористы] нанесли удар по морскому порту "Пивденный". Несколько ракет попали в портовые сооружения, не только украинские, но и сингапурские", - сказал он.

Отметим, что атака произошла в пятницу около 14 часов. Подробной информации о последствиях пока нет, впрочем, в одесских Telegram-каналах распространились фото и видео серьезного пожара с густым черным дымом в районе порта.

"Есть повреждения припортовой инфраструктуры. Сейчас известно об одном пострадавшем. Мужчина с осколочным ранением госпитализирован", - прокомментировал происшествие начальник областной военной администрации Олег Кипер.

Отметим при этом, что именно в промышленной зоне вокруг Малого Аджалыкского лимана, где расположен порт "Пивденный", расположены и заводы по переработке растительных масел и комплекс по перевалке компании "Дельта Вилмар", являющейся "дочкой" сингапурской Wilmar.

Именно она, напомним, в 2019 году купила у Dragon Capital Томаша Фиалы известного украинского производителя продуктов питания "Чумак", благодаря чему в 2020 году стала крупнейшим производителем и одним из крупнейших экспортеров рафинированного подсолнечного масла, а также лидером по экспорту рапсового масла.

В отношении же нынешнего происшествия компания никаких комментариев пока не давала. Впрочем, в Министерстве по развитию общин, территорий и инфраструктуры подтвердили, что речь идет именно о ней. Отмечено, что ракетный удар разрушил емкости с агропродукцией, которая "должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки".

"Атакованы два терминала в порту "Пивденный", специализирующихся на перевалке агропродукции. Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании "Дельта Вилмар", которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 миллионов долларов инвестиций и около 1000 рабочих мест", - говорится в сообщении.

По подсчетам ведомства, это уже 39-я атака России по объектам портовой инфраструктуры Одесской области. В результате повреждены и частично уничтожены 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, пострадали 26 гражданских лиц.

В свою очередь, Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области опубликовало фото, как "спасатели работают на местах вражеских ударов", по которым, однако, сложно определить масштабы повреждений.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области Фото: Telegram/miUkraune

Напомним также, что 8 ноября прошлого года Россия ударила противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении порта "Пивденный", в результате чего было повреждено судно под флагом Либерии. При этом погиб 43-летний лоцман порта. Также были ранены по меньшей мере трое граждан Филиппин-членов экипажа, один из которых был госпитализирован.

Судно должно было доставить железную руду для стратегического партнера России – Китая. В разведке Великобритании при этом предположили, что россияне целились в военный радар, однако, вероятно, допустили ошибку, спутав его с радаром на гражданском судне.