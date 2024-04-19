Під час атаки на порт "Південний" ракети влучили в українську та сінгапурську інфраструктуру - Зеленський

Внаслідок російського ракетного обстрілу 19 квітня морського порту "Південний" (Одеська область) є влучання в об'єкти інфраструктури. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час позачергового засідання ради Україна – НАТО.

"Поки я готувався до цієї розмови, вони [російські терористи] завдали удару по морському порту "Південний". Кілька ракет влучили в портові споруди, не лише українські, а й сінгапурські", - сказав він.

Зазначимо, що атака сталася в п'ятницю близько 14 години. Детальної інформації про наслідки наразі немає, втім в одеських Telegram-каналах розповсюдилися фото та відео серйозної пожежі з густим чорним димом в районі порту.

"Є пошкодження припортової інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано", - прокоментував подію начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Зазначимо при цьому, що саме в промисловій зоні навколо Малого Аджалицького лиману, де розташовано порт "Південний", розташовано й заводи з переробки рослинних олій та комплекс з перевалки компанії "Дельта Вілмар", що є "донькою" сінгапурської Wilmar.

Саме вона, нагадаємо, в 2019 році купила у Dragon Capital Томаша Фіали відомого українського виробника продуктів харчування "Чумак", завдяки чому в 2020 році стала найбільшим виробником та одним з найбільших експортерів рафінованої соняшникової олії, а також лідером з експорту ріпакової олії. Щодо нинішньої події компанія жодних коментарів наразі не давала.

Нагадаємо також, що 8 листопада минулого року Росія вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку порту "Південний", внаслідок чого було пошкоджено судно під прапором Ліберії. При цьому загинув 43-річний лоцман порту. Також було поранено щонайменше трьох громадян Філіппін-членів екіпажу, одного з яких госпіталізували.

Судно повинно було доставити залізну руду для стратегічного партнера Росії - Китаю. У розвідці Великої Британії при цьому припустили, що росіяни цілилися у військовий радар, але, ймовірно, допустили помилку, спутавши його з радаром на цивільному судні.