За две недели таможенного оформления авто в бюджет Украины спалчено 663 млн гривен

С момента окончания льготы на растаможку (с 01-14 июля) в Украину завезли 5020 автомобилей.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Из них:

Новых авто – 1371. Подержанные автомобили - 3649.



По словам нардепа, сумма уплаты в бюджет за эти две недели составила уже 663 млн гривен.

Напомним, что за 10 дней таможенного оформления авто в госбюджет уплатили около 464 млн. гривен.