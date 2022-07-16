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За две недели таможенного оформления авто в бюджет Украины спалчено 663 млн гривен
С момента окончания льготы на растаможку (с 01-14 июля) в Украину завезли 5020 автомобилей.
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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Из них:
- Новых авто – 1371.
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Подержанные автомобили - 3649.
По словам нардепа, сумма уплаты в бюджет за эти две недели составила уже 663 млн гривен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что за 10 дней таможенного оформления авто в госбюджет уплатили около 464 млн. гривен.