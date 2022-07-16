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За два тижні митного оформлення авто до бюджету України спалчено 663 млн гривень
З моменту закінчення пільги на розмитнення (з 01-14 липня) в Україну завезли 5020 автівок.
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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
З них:
- Нових авто - 1371.
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Вживані авто - 3649.
За словами нардепа, сума сплати до бюджету за ці два тижні склала вже 663 млн гривень.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що за 10 днів митного оформлення авто до держбюджету сплатили близько 464 млн гривень.