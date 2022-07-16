За два тижні митного оформлення авто до бюджету України спалчено 663 млн гривень

З моменту закінчення пільги на розмитнення (з 01-14 липня) в Україну завезли 5020 автівок.

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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

З них:

Нових авто - 1371. Вживані авто - 3649.



За словами нардепа, сума сплати до бюджету за ці два тижні склала вже 663 млн гривень.

Нагадаємо, що за 10 днів митного оформлення авто до держбюджету сплатили близько 464 млн гривень.