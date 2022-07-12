За 10 днів митного оформлення авто до держбюджету сплатили близько 464 млн гривень

З 1 по 10 липня Держмитслужбою оформлено 4662 одиниці автотранспорту зі сплатою митних платежів, придбаних громадянами за кордоном.

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Про це повідомляє Auto Consulting.

За цей час до бюджету України надійшло близько 464 млн гривень.

Раніше Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня, з цього дня скасовується пільга на ввезення авто.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів просить громадян переходити на використання електротранспорту, зокрема електроавтомобілів, через паливну кризу, створену військовими діями з боку Росії.