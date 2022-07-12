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За 10 дней таможенного оформления авто в госбюджет уплатили около 464 млн гривен
С 1 по 10 июля Гостаможслужбой оформлено 4 662 единицы автотранспорта с уплатой таможенных платежей, приобретенных гражданами за границей.
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Об этом передает Auto Consulting.
За это время в бюджет Украины поступило около 464 млн гривен.
Ранее, Верховная Рада вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля, с этого дня отменяется льгота на ввоз авто.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что Кабинет министров просит граждан переходить на использование электротранспорта, в частности электроавтомобилей, из-за топливного кризиса, созданного военными действиями со стороны России.