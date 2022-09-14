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Транспорт
Дата публикации

Забронировать перевозку авто по железной дороге теперь можно онлайн

Забронировать перевозку авто по железной дороге теперь можно онлайн

На сервисном портале "Укрзализныци" появилась возможность оставить заявку на просчет и бронирование перевозки автомобиля в вагоне-автомобилевозе. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба компании.

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"Укрзализныця" предлагает перевозку авто в Киев, Львов, Ужгород, Харьков, Одессу и Днепр. Стоимость транспортировки высчитывается за тонну веса автомобиля с учетом длины маршрута и стартует от 1200 грн за авто.

Кроме того, на этом же портале доступна возможность заказа вокзального помощника, бронирования лаунжа, групповой заказ билетов, онлайн поиск забытых в поезде или на вокзале вещей.

Ранее "Укрзализныця" в партнерстве с Mastercard запустила собственное мобильное приложение для продажи билетов и информирования пассажиров.

В новом приложении пользователи могут:

  • приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;
  • вернуть билеты;
  • получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;
  • найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;
  • получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов.
Автор:
Вита Молодан