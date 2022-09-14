Забронировать перевозку авто по железной дороге теперь можно онлайн

На сервисном портале "Укрзализныци" появилась возможность оставить заявку на просчет и бронирование перевозки автомобиля в вагоне-автомобилевозе. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба компании.

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"Укрзализныця" предлагает перевозку авто в Киев, Львов, Ужгород, Харьков, Одессу и Днепр. Стоимость транспортировки высчитывается за тонну веса автомобиля с учетом длины маршрута и стартует от 1200 грн за авто.

Кроме того, на этом же портале доступна возможность заказа вокзального помощника, бронирования лаунжа, групповой заказ билетов, онлайн поиск забытых в поезде или на вокзале вещей.

Ранее "Укрзализныця" в партнерстве с Mastercard запустила собственное мобильное приложение для продажи билетов и информирования пассажиров.

В новом приложении пользователи могут: