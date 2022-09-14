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Забронювати перевезення авто залізницею тепер можна онлайн
На сервісному порталі "Укрзалізниці" з'явилася можливість залишити заявку на прорахунок і бронювання перевезення автомобіля у вагоні-автомобілевозі. Про це в Facebook повідомила пресслужба компанії.
"Укрзалізниця" пропонує перевезення авто до Києва, Львову, Ужгороду, Харкова, Одеси та Дніпра. Вартість транспортування вираховується за тонну ваги автомобіля з урахуванням довжини маршруту та стартує від 1200 грн за авто.
Крім того, на цьому ж порталі доступна можливість замовлення вокзального помічника, бронювання лаунжу, групове замовлення квитків, онлайн-пошук забутих у поїзді або на вокзалі речей.
Раніше “Укрзалізниця” у партнерстві з Mastercard запустила власний мобільний застосунок для продажу квитків та інформування пасажирів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У новому застосунку користувачі можуть:
- придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні;
- повернути квитки;
- отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда;
- знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень;
- отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень.