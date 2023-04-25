Зеленский подписал закон, упрощающий внутренние авиаперевозки

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон об упрощении государственного регулирования и создании предпосылок для скорейшего возобновления деятельности отечественных авиаперевозчиков и аэродромов. Он вводит ряд европейских стандартов в области гражданской авиации Украины.

Изменения, прописанные в законе, адаптируют украинское законодательство к нормам Европейского Союза в сфере гражданской авиации, сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Принятые изменения приближают украинское законодательство к ЕС, а также делают украинский рынок более понятным международным компаниям.

По закону упрощается процедура выдачи сертификата летной годности и разрешения на выполнение полетов, а если самолет сертифицирован в Европейском Агентстве Безопасности Авиации (EASA), то не нужно проходить повторную сертификацию в Украине.

Также говорится, что сертифицированному авиаперевозчику для начала выполнения коммерческих полетов в Украине достаточно согласования слотов в национальных аэропортах. Получать право на эксплуатацию воздушной линии теперь не будет необходимо.

Только одна из четырех пассажирских отечественных авиакомпаний продолжает работать за границей. Восстановление отрасли нуждается в решениях уже сегодня, чтобы компании, которые готовы будут летать в Украине сразу после нашей победы, работали уже по обновленным правилам”, – отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

По закону будет упрощено государственное регулирование и созданы предпосылки для скорейшего возобновления деятельности отечественных авиаперевозчиков и аэродромов.

Кроме того, в Украине планируют открыть первый аэропорт для пассажирских перевозок, несмотря на войну. Закарпатский облсовет работает над тем, чтобы Ужгородский аэропорт возобновил пассажирские авиаперевозки как можно быстрее, ведь это единственный аэропорт, который может это сделать в условиях войны в Украине.