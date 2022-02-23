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Транспорт
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Украина просит Германию восстановить динамику авиасообщения между странами

Украина просит Германию восстановить динамику авиасообщения между странами
Украина просит Германию восстановить динамику авиасообщения между странами

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и федеральный министр цифровых технологий и транспорта Германии Фолькер Виссинг 22 февраля провели рабочий звонок по безопасности полетов в зоне ответственности Украины и обеспечению полетов немецких авиакомпаний в украинские города.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Мы обратились к нашим немецким коллегам-чиновникам с просьбой максимально способствовать восстановлению динамики авиасообщения между Украиной и Германией. В частности, мы подчеркнули, что для нас важно, чтобы Lufthansa Group и другие немецкие компании, временно отменившие собственные рейсы в Киев и Одессу, способствовали возможности украинским авиаперевозчикам их выполнять", – отметил Кубраков.

Он также подчеркнул,что ситуация с безопасностью в украинском авиапространстве остается контролируемой и стабильной.

"Несмотря на провокационные заявления России, ситуация с безопасностью в украинском авиапространстве остается контролируемой и стабильной. К подобным форс-мажорным ситуациям мы готовились с 2014 года", — заявил Кубраков.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможном замещении отмененных иностранными авиакомпаниями рейсов.

Так, авиакомпания МАУ намерена увеличить количество рейсов на международных направлениях на фоне временного прекращения работы иностранных перевозчиков в Украине.

Как сообщалось ранее, на фоне возможного вторжения России  авиакомпании начали останавливать полеты в Украину.

Так, немецкая компания Lufthansa 19 февраля приняла решение о временном прекращении авиаперевозок в Киев и Одессу. Ограничения вводятся в период с 21 по 28 февраля.

Вслед за Lufthansa национальные авиаперевозчики Австрии и Швейцарии Austrian Airlines и Swiss International Air Lines (Swiss) объявили о приостановке большинства рейсов в Украину.

Кроме того, латвийская авиакомпания airBaltic временно останавливает ночные рейсы в Киев и Одессу. 

C 13 февраля полеты в Украину на неопределенное время, а также транзит над Украиной прекратила нидерландская авиакомпания KLM

Автор:
Светлана Манько