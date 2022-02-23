Україна просить Німеччину відновити динаміку авіасполучення між країнами

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та федеральний міністр цифрових технологій та транспорту Німеччини Фолькер Віссінґ 22 лютого провели робочий дзвінок з безпеки польотів у зоні відповідальності України та забезпечення польотів німецьких авіакомпаній до українських міст.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

"Ми звернулися до наших німецьких колег-чиновників з проханням максимально сприяти відновленню динаміки авіасполучення між Україною та Німеччиною. Зокрема, ми наголосили, що для нас важливо, щоб Lufthansa Group та інші німецькі компанії, які тимчасово відмінили власні рейси до Києва та Одеси, сприяли можливості українським авіаперевізникам їх виконувати", – наголосив Кубраков.

Він також підкреслив, що ситуація з безпекою в українському авіапросторі залишається контрольованою та стабільною.

"Незважаючи на провокаційні заяви Росії, ситуація з безпекою в українському авіапросторі залишається контрольованою та стабільною. До подібних форс-мажорних ситуацій ми готувалися з 2014 року", — заявив Кубраков.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України веде переговори з українськими авіаперевізниками щодо можливого заміщення скасованих іноземними авіакомпаніями рейсів.

Так авіакомпанія МАУ має намір збільшити кількість рейсів на міжнародних напрямках на тлі тимчасового припинення роботи іноземних перевізників в Україні.

Як повідомлялося раніше, на тлі можливого вторгнення Росії авіакомпанії почали зупиняти польоти до України.

Так, німецька компанія Lufthansa 19 лютого ухвалила рішення про тимчасове припинення авіаперевезень в Київ та Одесу. Обмеження запроваджуються у період з 21 по 28 лютого.

Слідом за Lufthansa національні авіаперевізники Австрії та Швейцарії Austrian Airlines та Swiss International Air Lines (Swiss) оголосили про зупинення більшості рейсів в Україну.

Крім того, латвійська авіакомпанія airBaltic тимчасово зупиняє нічні рейси до Києва та Одеси.

З 13 лютого польоти в Україну на невизначений час, а також транзит над Україною припинила нідерландська авіакомпанія KLM.