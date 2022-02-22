Латвія посилює вимоги безпеки під час авіаперельотів в Україну

Агентство цивільної авіації (АЦА) Латвії посилило вимоги безпеки щодо використання повітряного простору України.

Як повідомляє Delfi, тепер латвійські авіакомпанії мають оцінювати ризики безпеки перед кожним рейсом до аеропортів України.

За інформацією видання, раніше АЦА рекомендувала авіаперевізникам дотримуватись додаткових заходів безпеки для використання українського повітряного простору.

З початку загострення геополітичної ситуації перевізникам рекомендовано планувати свої польоти таким чином, щоб ні літак, ні екіпаж не перебували на території України протягом тривалого часу, наприклад, усю ніч.

Відомство рекомендувало не виконувати польоти у повітряному просторі України у зонах УКДВ/РПІ Дніпропетровськ та УКФВ/РПІ Сімферополь, а також поблизу українсько-російського кордону на всьому її протязі.

В АЦА вважають, що перебування у цих зонах може становити ризик для безпеки цивільної авіації.

Агентство зазначає, що у співпраці з міжнародними та національними партнерами відстежує ризики безпеки цивільної авіації під час використання повітряного простору України.

АЦА перебуває у постійному контакті з латвійськими авіаперевізниками, інформує їх про актуальні ризики та встановлює нові заходи безпеки для повітряних суден, екіпажів та пасажирів.

Раніше повідомлялося, що латвійська авіакомпанія airBaltic тимчасово зупиняє нічні рейси до Києва та Одеси.

Нагадаємо, 12 лютого страхові компанії заявили, що вони перестануть покривати ризики при польотах над Україною. Причиною стали заяви у західних ЗМІ про можливе вторгнення військ Росії. Через це деякі лізингодавці почали відкликати літаки з України.

Зокрема, швейцарська авіакомпанія Swiss, австрійська Austrian Airlines та нідерландська KLM відмовилися від нічної стоянки у Києві на тлі повідомлень про можливий напад Росії на Україну.

Пізніше про зупинення більшості рейсів в Україну оголосили авіаперевізники Австрії та Швейцарії Austrian Airlines та Swiss International Air Lines, а також німецька авіакомпанія Lufthansa .

У свою чергу угорська авіакомпанія Wizz Air відклала дату відновлення шістнадцяти рейсів із України.