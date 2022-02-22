Латвия усиливает требования безопасности во время авиаперелетов в Украину

Агентство гражданской авиации (АГА) Латвии усилило требования безопасности для использования воздушного пространства Украины.

Как сообщает Delfi, теперь латвийские авиакомпании должны будут оценивать риски безопасности перед каждым рейсом в аэропорты Украины.

По информации издания, ранее АГА рекомендовало авиаперевозчикам соблюдать дополнительные меры безопасности для использования украинского воздушного пространства.

С начала обострения геополитической ситуации перевозчикам рекомендовано планировать свои полеты таким образом, чтобы ни самолет, ни экипаж не находились на территории Украины в течение длительного времени, например, всю ночь.

Ведомство рекомендовало не выполнять полеты в воздушном пространстве Украины в зонах УКДВ/РПИ Днепропетровск и УКФВ/РПИ Симферополь, а также вблизи украинско-российской границы на всем ее протяжении.

В АГА считают, что нахождение в этих зонах может представлять риск для безопасности гражданской авиации.

Агентство отмечает, что в сотрудничестве с международными и национальными партнерами отслеживает риски безопасности гражданской авиации при использовании воздушного пространства Украины.

АГА находится в постоянном контакте с латвийскими авиаперевозчиками, информирует их об актуальных рисках и устанавливает новые меры безопасности для воздушных судов, экипажей и пассажиров.

Ранее сообщалось, что латвийская авиакомпания airBaltic временно останавливает ночные рейсы в Киев и Одессу.

Напомним, 12 февраля страховые компании заявили о том, что они перестанут покрывать риски при полетах над Украиной. Причиной стали заявления в западных СМИ о возможном вторжении войск России. Из-за этого некоторые лизингодатели начали отзывать самолеты из Украины.

В частности, швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.

Позднее о приостановке большинства рейсов в Украину объявили авиаперевозчики Австрии и Швейцарии Austrian Airlines и Swiss International Air Lines, а также немецкая авиакомпания Lufthansa.

В свою очередь венгерская авиакомпания Wizz Air отложила дату восстановления шестнадцати рейсов из Украины.