Зеленський підписав закон, який спрощує внутрішні авіаперевезення

25 квітня президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон про спрощення державного регулювання та створення передумов для якнайшвидшого відновлення діяльності вітчизняних авіаперевізників та аеродромів. Він запроваджує низку європейських стандартів в галузі цивільної авіації України.

Зміни, які прописані в законі, адаптують українське законодавство до норм Європейського Союзу у сфері цивільної авіації, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Ухвалені зміни наближають українське законодавство до ЄС, а також роблять український ринок більш зрозумілим для міжнародних компаній.

Згідно з законом, спрощується процедура видачі сертифіката льотної придатності і дозволу на виконання польотів, а якщо літак сертифіковано в Європейській Агенції Безпеки Авіації (EASA ), то не потрібно проходити повторну сертифікацію в Україні.

Також зазначається, що сертифікованому авіаперевізнику для початку виконання комерційних польотів в Україні достатньо погодження слотів в національних аеропортах. Отримувати відповідне право на експлуатацію повітряної лінії тепер не буде необхідно.

“Лише одна з чотирьох пасажирських вітчизняних авіакомпаній продовжує працювати за кордоном. Відновлення галузі потребує рішень вже сьогодні, щоб компанії які готові будуть літати в Україні одразу після нашої перемоги, працювали вже за оновленими правилами”, – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Згідно з законом буде спрощено державне регулювання та створено передумови для якнайшвидшого відновлення діяльності вітчизняних авіаперевізників та аеродромів.

Окрім цього, в Україні планують відкрити перший аеропорт для пасажирських перевезень, незважаючи на війну. Закарпатська облрада працює над тим, щоб Ужгородський аеропорт відновив пасажирські авіаперевезення якнайшвидше, адже це єдиний аеропорт який може це зробити в умовах війни в Україні.