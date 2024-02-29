Из-за агрессии врага на Харьковщине, Херсонщине и в Донецкой области есть погибшие и раненые, в Херсоне попадание в объект критической инфраструктуры: ситуация в регионах

За минувшие сутки враг в очередной раз обстрелял Украину из разных видов оружия. Из-за этого в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях погибли люди, произошло разрушение частных домов и объектов инфраструктуры, в частности, здания церкви в г. Купянск.

На Харьковщине в результате обстрелов есть погибшие и раненые

По сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, за минувшие сутки артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Западное, Синьковка, Ивановка, Котляровка и другие. Авиаудары враг наносил по н.п. Плоское, Бударки, Варваровка, Купянск, Синьковка и Кисловка и т.д.

В частности, ночью в Волчанске было попадание в здание аптеки - информация о пострадавших не поступала. Также россияне выпустили авиабомбы по вокзалу в пгт. Великий Бурлук Купянского района. В результате обстрела погибли девочка 6 лет и 48-летний мужчина. Мать девочки получила тяжелые травмы, ей оказывается медпомощь.

В г. Купянск из-за обстрела вражескими авиабомбами разрушены: здание церкви, жилой дом. Повреждены: кафе, 16 жилых домов. Погибли 2 человека. Получили травмы 5 человек.

В селах Григоровка, Московка и Кондрашовка Купянского района повреждены частные дома, обошлось без пострадавших.

В Херсонской области 1 человек погиб, в Херсоне попадание в объект критической инфраструктуры

За прошедшие сутки противник обстреливал Львове, Нововоронцовку, Берислав, Томарино, Змиевку, Антоновку, Днепровское, Понятовку, Станислав, Садовое, Михайловку, Качкаровку, Новоберислав, Тягинку, Осокоровку, Одрадокаменку, Ромашково, Зимовник, Ингулец и город Херсон. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Он отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе были повреждены 12 многоэтажек и 40 частных домов. В Херсоне зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание и типографию, также поврежден гаражный бокс. В результате обстрелов в населенных пунктах области повреждены админздания, сельхозпредприятия, очистные сооружения, хозяйственные здания и автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человека погиб, еще 2 - получили ранения.

По населенным пунктам Запорожской области нанесено 250 ударов

Рашисты били из авиации по Малиновке, Щербакам и Степовому, совершили 14 РСЗО-обстрелов Роботиного, атаковали 48 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино, сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Поврежденный дом в Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В частности, 185 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Малиновки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Приморского и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 30 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Сумщину обстреливали из артиллерии и минометов

Как сообщили в Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области. Зафиксировано 66 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская общины.

Так, по Великописаревской общине враг ударил из РСЗО (38 взрывов). По территории Эсманьской общины совершен минометный обстрел (4 взрыва). В Середино-Будской общине зафиксированы обстрелы из миномета (12 взрывов) и артобстрел (3 взрыва). По Краснопольской общине россияне били из артиллерии (2 взрыва). В Хотинской общине 7 мин сбросил враг на территорию общины.

На Николаевщине обстреляна Очаковская община

Согласно сообщению главы Николаевской ОГА Виталия Кима, враг обстреливал артиллерией акваторию Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Донецкой области погиб один человек, обстрелян ы общины в нескольких районах

По сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Флашкина, всего за сутки россияне 26 раз обстреляли населенные пункты области.

В частности, в Богоявленке Угледарской общины Волновахского района повреждены сельхозпредприятие и дом.

Покровский район. В Очеретинской общине в Желанном ранен человек, поврежден дом культуры. В Марьинской общине из артиллерии обстреляны Красногоровка, Константиновка, Георгиевка и Максимилиановка. В Кураховской общине повреждены 4 дома: 2 в Курахово и 2 в Остром. В Гродовке разрушены админздание, магазин и частный дом; еще 3 дома повреждены.

Краматорский район. В Новой Полтавке Ильиновской общины повреждены гараж и инфраструктурный объект. В Лиманской общине повреждены 3 дома в Торском, 1 в Ямполевке и 1 в Озерном.

Бахмутский район. 1 человек погиб в Северске, еще 1 - в Переездном Звановской общины.