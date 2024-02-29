Через ворожу агресію на Харківщині і Херсонщині є загиблі і поранені, у Херсоні влучання в об’єкт критичної інфраструктури: ситуація у регіонах

За минулу добу ворог вкотре обстріляв Україну з різних видів зброї. Через це у Харківській та Херсонській областях загинули люди, відбулися руйнування приватних будинків і об’єктів інфраструктури, зокрема, будівлі церкви у м. Куп‘янськ.

На Харківщині внаслідок обстрілів є загиблі і поранені

За повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, за минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Западне, Синьківка, Іванівка, Котлярівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка та ін.

Зокрема, вночі у м. Вовчанськ було влучання в будівлю аптеки - Інформація про постраждалих не надходила. Також росіяни випустили авіабомби по вокзалу в смт. Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинули дівчинка 6 років та 48-річний чоловік. Мати дівчинки зазнала важких травм, їй надається меддопомога.

В м. Куп‘янськ через обстріл ворожими авіабомбами зруйновано: будівлю церкви, житловий будинок. Пошкоджено: кафе, 16 житлових будинків. Загинули 2 людини. Отримали травми 5 осіб.

У селах Григорівка, Московка та Кіндрашівка Куп'янського району пошкоджені приватні будинки, обійшлося без постраждалих.

У Херсонській області 1 людина загинула, у Херсоні влучання в об’єкт критичної інфраструктури

Минулої доби противник обстрілював Львове, Нововоронцовку, Берислав, Томарине, Зміївку, Антонівку, Дніпровське, Понятівку, Станіслав, Садове, Михайлівку, Качкарівку, Новоберислав, Тягинку, Осокорівку, Одрадокам'янку, Ромашкове, Зимівник, Інгулець та місто Херсон. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 40 приватних будинків. У Херсоні зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та типографію, також пошкоджено гаражний бокс. Внаслідок обстрілів у населених пунктах області пошкоджені адмінбудівлі, сільгосппідприємства, очисні споруди, господарські будівлі та автівки.

Через російську агресію 1 людини загинула, ще 2 - дістали поранення.

По населеним пунктам Запорізької області завдано 250 ударів

Рашисти гатили з авіації по Малинівці, Щербакам та Степовому, здійснили 14 РСЗВ-обстрілів Роботиного, атакували 48 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине, повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

Пошкоджений будинок у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Зокрема, 185 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Малинівки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

Сумщину обстрілювали з артилерії та мінометів

Як повідомили у Сумській ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 66 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Так, по Великописарівській громаді ворог вдарив з РСЗВ (38 вибухів). По території Есманьської громади здійснено мінометний обстріл (4 вибухи). У Середино-Будській громаді зафіксовано обстріли з міномету (12 вибухів) та артобстріл (3 вибухи). По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії (2 вибухи). У Хотінській громаді 7 мін скинув ворог на територію громади.

На Миколаївщині обстріляна Очаківська громада

Згідно з повідомленням очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма, ворог обстрілював артилерією акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.