Из-за российской агрессии в Украине разрушены или повреждены почти 2 тыс объектов культурной инфраструктуры

В результате полномасштабной войны и постоянных обстрелов гражданской инфраструктуры российскими войсками, в Украине в той или иной степени пострадали 1974 объекта культурной инфраструктуры, причем 321 из них были полностью уничтожены, что составляет 16,3% от их общего количества.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Отмечается, что российское вторжение привело к разрушению 29 государственных культурных заведений (9,8% всех культурных учреждений Украины) и 1945 заведений, принадлежащих к коммунальной собственности (6%).

Только в течение марта было повреждено 28 учреждений культуры в Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской и Николаевской областях.

Наибольшие потери культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской областях и столице, Николаевской, Луганской и Запорожской областях. Самой многочисленной группой пострадавших клубные заведения (48,2%).

В общей сложности разрушено или повреждено 951 клубное заведение, 705 библиотек, 151 заведение художественного образования, 114 музеев и галерей, 36 театров, кинотеатров и филармоний, 14 парков, зоопарков и заповедников, 3 цирка.

Всего разрушения произошли в 280 территориальных общинах 19 областей и Киеве. В Луганской области и находящихся под временной оккупацией частях Запорожской, Донецкой и Херсонской точные масштабы разрушений до сих пор неизвестны.

Добавим, ранее Минкульт сообщал, что в результате российской агрессии было повреждено или разрушено 763 объекта культурного наследия.

Из них 105 имеют национальное значение, 595 – местное значение, а 63 объекта были обнаружены недавно. Указанные объекты культурного наследия относятся к разным категориям.