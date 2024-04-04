Через російську агресію в Україні зруйновано чи пошкоджено майже 2 тис об’єктів культурної інфраструктури

Внаслідок повномасштабної війни та постійних обстрілів цивільної інфраструктури російськими військами, в Україні в тій чи іншій мірі постраждали 1974 об’єкти культурної інфраструктури, причому 321 з них було повністю знищено, що становить 16,3% від їх загальної кількості.

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Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що російське вторгнення призвело до руйнування 29 державних культурних закладів (9,8% від усіх культурних установ України) та 1945 закладів, що належать до комунальної власності (6%).

Лише протягом березня було пошкоджено 28 закладів культури у Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях.

Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській областях та столиці, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях. Найчисельнішою групою постраждалих є клубні заклади (48,2%).

Загалом зруйновано чи пошкоджено 951 клубний заклад, 705 бібліотек, 151 заклад мистецької освіти, 114 музеїв і галерей, 36 театрів, кінотеатрів та філармоній, 14 парків, зоопарків і заповідників, 3 цирки.

Загалом, руйнації сталися у 280 територіальних громадах 19 областей та Києві. У Луганській області та частинах Запорізької, Донецької та Херсонської, що перебувають під тимчасовою окупацією, точні масштаби руйнувань досі невідомі.

Додамо, раніше Мінкульт повідомляв, що внаслідок російської агресії було пошкоджено або зруйновано 763 об'єкти культурної спадщини.

Із них 105 мають національне значення, 595 - місцеве значення, а 63 об'єкти були виявлені недавно. Зазначені об'єкти культурної спадщини належать до різних категорій.