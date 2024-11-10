США разрешили американским подрядчикам ремонтировать военную технику в Украине

Администрация президента США Джо Байдена решила разрешить американским оборонным подрядчикам работать в Украине для обслуживания и ремонта вооружения, предоставленного Пентагоном.

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Об этом пишет Reuters .

Представитель США на условиях анонимности сказал, что подрядчиков будет небольшое количество и их разместят вдали от линии фронта. Участия в боевых действиях они принимать не будут.

По словам чиновника, подрядчики будут гарантировать, что предоставленное США оборудование можно будет быстро отремонтировать в случае повреждения и при необходимости проводить техническое обслуживание.

"Этот шаг является последним смягчением ограничений администрацией Байдена, пытавшейся помочь Украине защититься от вторжения Москвы, которое длится 2,5 года назад, не вступая в прямые действия против России", — пишет агентство.

Еще один чиновник сказал, что это решение переведет Пентагон в соответствие с Государственным департаментом США и Агентством США по международному развитию, уже имеющим американских подрядчиков в Украине.

Отмечается, что некоторые оборонные подрядчики США уже посещали Украину в небольшом количестве в прошлом, обслуживая вооружение, которое не предоставлялось Пентагоном. Учитывая, что многие компании уже имеют персонал в Украине, выполняющий контракты для украинского правительства, существенного увеличения сотрудников американских компаний, работающих на местах, не будет.

Reuters пишет, что после вторжения России в Украину в 2022 году Соединенные Штаты передали Киеву оружие на десятки миллиардов долларов, но Киеву пришлось либо вывезти предоставленное оружие из страны для капитального ремонта, либо полагаться на видеоконференции и другие решения по ремонту этих систем внутри страны.

Также Украине приходилось передавать военную технику для ремонта странам союзников. К примеру, литовская армия совместно с представителями оборонно-промышленного комплекса Германии решила ремонтировать в Литве танки Leopard, поврежденные в результате боевых действий в Украине.