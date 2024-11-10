США дозволили американським підрядникам ремонтувати військову техніку в Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила дозволити американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування та ремонту озброєння, наданого Пентагоном.

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Про це пише Reuters.

Представник США на умовах анонімності сказав, що підрядників буде невелика кількість і їх розташують далеко від лінії фронту. Участі у бойових діях вони брати не будуть.

За словами чиновника, підрядники гарантуватимуть, що надане США обладнання можна буде швидко відремонтувати у разі пошкодження та за потреби проводити технічне обслуговування.

"Цей крок є останнім пом’якшенням обмежень адміністрацією Байдена, яка намагалася допомогти Україні захиститися від вторгнення Москви, яке триває 2,5 роки тому, не вступаючи в прямі дії проти Росії", - пише агентство.

Ще один чиновник сказав, що це рішення переведе Пентагон у відповідність із Державним департаментом США та Агентством США з міжнародного розвитку, які вже мають американських підрядників в Україні.

Зазначається, що деякі оборонні підрядники США вже відвідували Україну в невеликій кількості в минулому, обслуговуючи озброєння, яке не надавалося Пентагоном. Враховуючи, що багато компаній вже мають персонал в Україні, який виконує контракти для українського уряду, суттєвого збільшення співробітників американських компаній, які працюють на місцях, не буде.

Reuters пише, що після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Сполучені Штати передали Києву зброю на десятки мільярдів доларів, але Києву довелося або вивезти надану зброю з країни для капітального ремонту, або покладатися на відеоконференції та інші рішення для лагодження ремонту цих систем всередині країни.

Також Україні доводилося передавати військову техніку для ремонту до країн союзників. До прикладу, литовська армія спільно з представниками оборонно-промислового комплексу Німеччини вирішила ремонтувати в Литві танки Leopard, які були пошкоджені внаслідок бойових дій в Україні.