В Сумах "шахед" попал в жилой дом, в Мирнограде из-за ракетного удара частично разрушена пятиэтажка, есть погибшие: ситуация в регионах (ФОТО)

В ночь на 13 марта враг атаковал Украину "шахедами" и ракетами. В результате вражеских ударов есть попадания в Сумах и Мирнограде Донецкой области, из-за чего погибли люди. По Харьковской области враг бил ракетами С-300, по другим регионам – из артиллерии и минометов.

В Сумской области "шахед" попал в жилой дом

Сегодня ночью Сумы были атакованы БпЛА типа "шахед". В результате атаки произошло попадание в многоквартирный жилой дом.

Как сообщили в Сумской ОВА, в результате попадания вражеского БпЛА в жилой пятиэтажный дом предварительно повреждено 30 квартир, из них 15 – разрушены. По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие (информация уточняется).

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут "пункт несокрушимости".

Кроме того, ночью и утром россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 64 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Тростянецкая, Великописаревская, Шалыгинская, Глуховская, Середино-Будская общины.

В частности, по Великописаревской общине были совершены авиаудары - сброс авиационных бомб КАБ (5 взрывов) и артобстрелы (32 взрыва). Также произошла атака 2-х FPV дронов и обстрел с вертолета - пуск 8 НАР (8 взрывов). По Шалыгинской общине враг бил из минометов (5 взрывов) и артиллерии (3 взрыва), по Глуховской общине совершен минометный обстрел (3 взрыва).

Враг обстрелял из артиллерии Никопольщину

По сообщению главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, под артобстрел на Никопольщине попали райцентр, Красногригорьевская и Марганецкая общины. Пострадали 3 частных дома, остановка транспорта, магазин. Задело линии электропередач. Люди не пострадали.

Глава области также сообщил, что ночью в больнице скончалась женщина, раненая во время атаки на Кривой Рог. В общей сложности погибли четыре человека. Пострадали 43. Из них, по уточненным данным, 12 детей. В медучреждениях остаются 20 пострадавших. Четверо взрослых и двое детей – "тяжелые".

В городе повреждены два десятка многоэтажек, по 2 садика и школы, предприятие, админздание, магазин, склад. Повреждены авто.

В Донецкой области обстрелян Мирноград – есть погибшие и раненые

По сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, 2 человека погибли и 5 ранены в результате ночных обстрелов Мирнограда. Кроме того, спасатели сумели вытащить из-под завалов 13-летнюю девочку - она не получила физических травм.

Он отметил, что вчера около 23 часов россияне сбросили на город авиабомбу "Гром-Е1" - попали в 5-этажку. Всего ударом повреждено 4 дома.

Все раненые получают медицинскую помощь: 1 человек находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести.

Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

В частности, в Новоукраинке Угледарской общины Волновахского района повреждены 2 дома и хозяйственное сооружение.

Покровский район. В Марьинской общине под огнем были Красногоровка, Константиновка, Екатериновка и Георгиевка. Обстреляны Курахово и Успеновка. В Селидове 2 человека. В Новогродовке повреждено 25 частных домов и 2 админздания.

В Заречном Лиманской общины Краматорского района ранены 2 человека, поврежден дом.

В Торецкой общине Бахмутского района поврежден дом в Южном. В Часовоярской общине повреждены 3 многоэтажки, 3 частных дома и 4 гаража. В Северске повреждены 2 дома и нежилое сооружение. В Переездном Звановской общины ранены 2 человека.

По Харьковской области враг бил ракетами С-300, из артиллерии и минометов

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Дворична, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово, Гурьев Казачок, Гатище. и т.д. Авиаудары враг наносил по н.п. Муравское, Бологовка, Одноробовка, Казачья Лопань, Купянск, Ковшаровка. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В частности, в с. Новый Коротич Харьковского района в результате ударов ракет С-300 повреждены два ангара. В с. Подолы Купянского района в результате вражеских ударов горела хозяйственная постройка и 2 автомобиля. Пожар ликвидирован. Также враг обстрелял г. Волчанск, в результате чего поврежден дом, здание ветлечебницы, хозяйственный корпус. В г. Балаклея из-за вражеских ракетных обстрелов повреждена территория гражданского предприятия.

Армия РФ нанесла 405 ударов по Запорожской области

По информации от главы Запорожской области Ивана Федорова, 405 ударов по 11 населенным пунктам нанесли оккупанты в течение суток.

Рашисты совершили 9 РСЗО-обстрелов Железнодорожного, Новоданиловки, Новоандреевки и Роботино, а также атаковали 92 беспилотниками Гуляйполе, Левадное, Малую Токмачку, Новоандреевку, Новоданиловку, Малиновку и Роботино.

304 артудара пришлись по территории Гуляйполя, Левадного, Малиновки, Чаривного, Малой Токмачки и других прифронтовых городов и сел.

Женщины 63 и 77 лет получили ранения в результате вражеского артобстрела Гуляйполя. Им предоставлена необходимая медицинская помощь.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Херсоне из-за обстрелов повреждены многоэтажки

В прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Дудчаны, Шевченковку, Крещеновку, Золотую Балку, Днепровское, Янтарное, Львове, Степановку, Станислав, Садовое, Тягинку, Чайкино, Одрадокаменку и город Херсон, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В частности, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате вражеских атак были зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение и сельхозтехнику.

В Херсоне в результате обстрелов повреждены 8 многоэтажек и 2 частных дома, админздание, хозяйственное сооружение и гараж.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

В Николаевской области из-за обстрелов повреждены жилые дома

По сообщению главы Николаевской ОГА Виталия Кима, под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская община. В результате в с. Дмитровка повреждены жилые дома. Также враг наносил удары с артиллерии по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.