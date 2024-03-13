У Сумах "шахед" влучив у житловий будинок, у Мирнограді через ракетний удар частково зруйновано п'ятиповерхівку, є загиблі: ситуація у регіонах (ФОТО)

В ніч на 13 березня ворог атакував Україну "шахедами" і ракетами. Внаслідок ворожих ударів є влучання у Сумах і Мирнограді Донецької області, через що загинули люди. По Харківській області ворог бив ракетами С-300, по іншим регіонам – з артилерії та мінометів.

На Сумщині "шахед" влучив у житловий будинок

Сьогодні вночі Суми були атаковані БпЛА типу "шахед". У результаті атаки відбулось влучання у багатоквартирний житловий будинок.

Як повідомили у Сумській ОВА, внаслідок влучання ворожого БпЛА у житловий п'ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані. За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється).

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють всі необхідні служби, розгорнуто пункт незламності.

Крім цього, уночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 64 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Тростянецька, Великописарівська, Шалигинська, Глухівська, Середино-Будська громади.

Зокрема, по Великописарівській громаді здійснено авіаудари - скидання авіаційних бомб КАБ (5 вибухів) та артобстріли (32 вибухи). Також відбулася атака 2-х FPV дронів та обстріл з гелікоптера - пуск 8 НАР (8 вибухів). По Шалигинській громаді ворог бив з мінометів (5 вибухів) та артилерії (3 вибухи), по Глухівській громаді здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

Ворог обстріляв з артилерії Нікопольщину

За повідомленням голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, під артобстріл на Нікопольщині потрапили райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади. Побиті 3 приватні будинки, зупинка транспорту, магазин. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі.

Очільник області також повідомив, що вночі у лікарні померла жінка, поранена через атаку на Кривий Ріг. Загалом загинули четверо людей. Постраждали – 43. З них, за уточненими даними, 12 дітей. У медзакладах залишаються 20 потерпілих. Четверо дорослих та двоє дітей – "важкі".

У місті пошкоджені зо два десятки багатоповерхівок, по 2 садочки та школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад. Понівечені авто.

У Донецькій області обстріляно Мирноград – є загиблі і поранені

За повідомленням голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, 2 людини загинули і 5 поранено внаслідок нічного обстрілу Мирнограда. Крім того, рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку — вона не отримала фізичних травм.

Він зазначив, що вчора близько 23 години росіяни скинули на місто авіабомбу "Гром-Е1" — влучили у 5-поверхівку. Всього ударом пошкоджено 4 будинки.

Усі поранені отримують медичну допомогу: 1 людина перебуває у тяжкому стані, троє — у стані середньої тяжкості.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Зокрема, у Новоукраїнці Вугледарської громади Волноваського району пошкоджено 2 будинки і господарчу споруду.

Покровський район. У Мар'їнській громаді під вогнем були Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Георгіївка. Обстріляні Курахове та Успенівка. У Селидовому 2 людини. У Новогродівці пошкоджено 25 приватних будинків і 2 адмінбудівлі.

У Зарічному Лиманської громади Краматорського району поранено 2 людини, пошкоджено будинок.

У Торецькій громаді Бахмутського району пошкоджено будинок у Південному. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 багатоповерхівки, 3 приватні будинки і 4 гаражі. У Сіверську пошкоджено 2 будинки і нежитлову споруду. У Переїзному Званівської громади поранено 2 людини.

По Харківській області ворог бив ракетами С-300, з артилерії та мінометів

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Гурʼїв Козачок, Гатище. та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Купʼянськ, Ківшарівка. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зокрема, у с. Новий Коротич Харківського району внаслідок ударів ракет С-300 пошкоджені два ангари. У с. Подоли Куп'янського району внаслідок ворожих ударів горіла господарча споруда та 2 автомобілі. Пожежу ліквідовано. Також ворог обстріляв м. Вовчанськ, в результаті чого пошкоджено будинок, будівлю ветлікарні, господарчий корпус. У м. Балаклія через ворожий ракетний обстріл пошкоджено територію цивільного підприємства.

Армія РФ нанесла 405 ударів по Запорізькій області

За інформацією від голови Запорізької області Івана Федорова, 405 ударів по 11 населених пунктах завдали окупанти впродовж доби.

Рашисти здійснили 9 РСЗВ-обстрілів Залізничного, Новоданилівки, Новоандріївки та Роботиного, а також атакували 92 безпілотниками Гуляйполе, Левадне, Малу Токмачку, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку та Роботине.

304 артудари прийшлися по території Гуляйполя, Левадного, Малинівки, Чарівного, Малої Токмачки та інших прифронтових міст і сіл.

Жінки 63 та 77 років отримали поранення внаслідок ворожого артобстрілу Гуляйполя. Їм надано необхідну медичну допомогу.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Херсоні через обстріли пошкоджено багатоповерхівки

Минулої доби противник обстрілював Берислав, Дудчани, Шевченківку, Хрещенівку, Золоту Балку, Дніпровське, Янтарне, Львове, Степанівку, Станіслав, Садове, Тягинку, Чайкине, Одрадокам'янку та місто Херсон, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок ворожих атак були зафіксовані влучання у господарську споруду та сільгосптехніку.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено 8 багатоповерхівок та 2 приватних будинки, адмінбудівлю, господарську споруду та гараж.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

У Миколаївській області через обстріли пошкоджено житлові будинки

За повідомленням голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Внаслідок цього у с. Дмитрівка пошкоджено житлові будинки. Також ворог завдавав ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.