Враг атаковал Украину "шахедами" и ракетами, есть раненые и погибшие на Херсонщине и Харьковщине: ситуация в регионах

В ночь на 29 марта армия страны-агрессора выпустила по Украине около 100 ударных беспилотников и ракет разных типов. В результате атаки врага ранения получили люди в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях. Основной удар пришелся по объектам энергетической инфраструктуры.

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Силы ПВО уничтожили 58 "шахедов" и 26 ракет

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 29 марта 2024 года противник нанес мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные БПЛА. Всего было применено 99 средств воздушного нападения, из которых ПВО уничтожило 84:

58 ударных БпЛА типа Shahed-136/131;

17 крылатых ракет Х-101/Х-555;

5 управляемые авиационные ракеты Х-59;

4 крылатых ракеты "Искандер-К".

На Харьковщине из-за вражеских обстрелов ранены люди и повреждены частные дома

По сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Высокая Яруга, Красное, Синьковка, Степная и другие. Авиаударам подверглись н.п. Боровая, Купянск.

В частности, в с. Высокий Харьковского района в результате ракетных обстрелов Х-35У повреждены 11 частных домов. Пострадала 70-летняя женщина, ее госпитализировали. В результате российского авиационного обстрела КАБ с. Куриловка Купянского района поврежден частный дом. Пострадали 2 женщины 53 и 55 лет. В г. Купянск в результате обстрела КАБ повреждены три квартиры. С ранениями в медицинское учреждение доставлен 42-летний мужчина и еще один гражданский.

Разрушения в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Также в результате обстрела с. Моначиновка Купянского района повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение. В результате полученных травм погибла 57-летняя женщина, 31-летний мужчина получил ранения. В г. Волчанск Чугуевского района враг с FPV-дрона сбросил снаряд на центр первичной медицинской помощи - повреждена крыша здания, погиб 59-летний мужчина. В с. Снежковка Изюмского района, находясь в лесу, 53-летний мужчина получил минно-взрывные травмы, из-за чего был госпитализирован.

В г. Волчанск Чугуевского района в результате массированного вражеского артобстрела повреждено по меньшей мере 10 частных домов, два гражданских автомобиля. Огнестрельные и взрывные травмы получили 60-летний и 48-летний мужчины.

В Херсонской области враг попал в объект критической инфраструктуры и агропредприятие

За прошедшие сутки противник обстреливал Кизомис, Берислав, Золотую Балку, Дудчаны, Никольское, Тягинку, Нововоронцовку, Антоновку, Приднепровское, Станислав, Михайловку, Львово и город Херсон, сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.

По его информации, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего поврежден 21 частный дом. Также были зафиксированы попадания в админздания, высшее учебное заведение, объект критической инфраструктуры, вышку мобильной связи, агропредприятие, ферму, магазин, гаражные и складские помещения и автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения.

Над Николаевщиной сбивали "шахеды"

В ночь на 29 марта силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены пять БПЛА типа Shahed-131/136, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Также враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Обстрелы из артиллерии фиксировались и по территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

В Запорожской области из-за падения беспилотника есть пострадавший

386 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.

67-летний мужчина травмирован в результате падения БПЛА в Пологовском районе.

8 авиационных ударов военнослужащие РФ совершили по Камышевасу, Малиновке, Малой Токмачке и Роботиному. 27 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Железнодорожное. 5 РСЗО-обстрелов пришлись по Малой Токмачке, Роботиному и Новоандреевке.

346 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Роботиного, Новоандреевки, Малиновки, Левадного и Червоноднепровки. Поступило 56 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Днепропетровской области повреждены энергетические объекты, под ударом была и Никопольщина

По сообщению главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в области повреждены несколько энергетических объектов – в Днепровском, Криворожском и Каменском районах.

Также не прекращается и террор Никопольщины. Из-за атаки на Никополь, которая произошла под вечер, повреждены санаторий, 3 частных дома, хозяйственные постройки.

Кроме того, ночью враг ударил по Марганецкой общине и Никополю. Уничтожен магазин. Поврежден павильон по ремонту одежды. Люди не пострадали.

В Сумской области раздалось 35 взрывов

Как сообщили в Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 35 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская (9 взрывов), Миропольская (5 взрывов), Краснопольская (9 взрывов), Великописаревская (враг сбросил 6 мин), Зноб-Новгородская (4 взрыва), Середино-Будская общины (2 взрыва).

В Ивано-Франковской области враг атаковал объект критической сферы

"Не обошла стороной угроза и Прикарпатье. Целью врага стал объект критической сферы", - рассказала глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Она сообщила, что обошлось без жертв.

На Львовщине повреждение объекта критической инфраструктуры

По сообщению главы Львовской ОВА Максима Козицкого, этой ночью Львовщину атаковали 11 вражеских беспилотников и две ракеты типа "Кинжал".

"Все 11 беспилотников воины ПВК "Запад" уничтожили! Ракеты, к сожалению, сбить не удалось", - рассказал он.

Обломки вражеского оружия повредили объект критической инфраструктуры в области, обошлось без погибших и травмированных.

Враг 15 раз обстрелял населенные пункты Донецкой области, 1 человек погиб

По сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В частности, в Новоалександровке Гродовской общины ранен человек. В Курахово повреждены 20 частных домов, обстреляны Горняк и Янтарное.

В Лиманской общине в Дробышеве ранены 2 человека, повреждено админздание; в Колодцах разрушены 2 частных дома, повреждены 4; в Тернах разрушены 5 домов, повреждены 2; в Ивановке разрушен 1 дом, повреждено 4. В Николаевке погиб человек, повреждено 11 многоэтажек и 12 частных домов. Под огнем были окрестности Константиновской общины.

В Часовоярской общине повреждены 13 частных домов. Под обстрелами были Северск, окрестности Соледарской и Звановской общин.