Ворог атакував Україну "шахедами" і ракетами, є поранені і загиблі на Херсонщині і Харківщині: ситуація в регіонах

В ніч на 29 березня армія країни-агресора випустила по Україні майже 100 ударних безпілотників і ракет різних типів. Внаслідок атаки ворога поранення дістали люди у Харківській, Херсонській та Донецькій областях. Основний удар прийшовся об об’єктах енергетичної інфраструктури.

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Сили ППО знищили 58 "шахедів" і 26 ракет

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, у ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА. Усього було застосовано 99 засобів повітряного нападу, з яких ППО знищила 84:

58 ударних БпЛА типу Shahed-136/131;

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 керовані авіаційні ракети Х-59;

4 крилаті ракети "Іскандер-К".

На Харківщині через ворожий обстріл поранені люди та пошкоджені приватні будинки

За повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Висока Яруга, Красне, Синьківка, Степова та ін. Авіаударів зазнали н.п. Борова, Куп‘янськ.

Зокрема, у с. Високий Харківського району внаслідок ракетного обстрілу Х-35У пошкоджені 11 приватних будинків. Постраждала 70-річна жінка, її госпіталізували. Внаслідок російського авіаційного обстрілу КАБ с. Курилівка Куп‘янського району пошкоджено приватний будинок. Постраждали 2 жінки 53 та 55 років. У м. Куп'янськ внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено три квартири. Із пораненнями до медичного закладу доставлений 42-річний чоловік та ще 1 цивільний.

Руйнування у Харківській області. Фото: t.me/synegubov

Також в результаті обстрілу с. Моначинівка Куп’янського району пошкоджено 2 приватні будинки та господарчу споруду. Внаслідок отриманих травм загинула 57-річна жінка, 31-річний чоловік отримав поранення. У м. Вовчанськ Чугуївського району ворог із FPV-дрона скинув снаряд на центр первинної медичної допомоги - пошкоджено дах будівлі, загинув 59-річний чоловік. У с. Сніжківка Ізюмського району, перебуваючи у лісі 53-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми, через що був госпіталізований.

У м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок масованого ворожого артобстрілу пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, дві цивільні автівки. Вогнепальні та вибухові травми отримали 60-річний та 48-річний чоловіки.

На Херсонщині ворог поцілив у об’єкт критичної інфраструктури і агропідприємство

Минулої доби противник обстрілював Кізомис, Берислав, Золоту Балку, Дудчани, Микільське, Тягинку, Нововоронцовку, Антонівку, Придніпровське, Станіслав, Михайлівку, Львове та місто Херсон, повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін.

За його інформацією, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 21 приватний будинок. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлі, вищий навчальний заклад, об’єкт критичної інфраструктури, стільникову вежу, агропідприємство, ферму, магазин, гаражні та складські приміщення й автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.

Над Миколаївщиною збивали "шахеди"

У ніч на 29 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено пʼять БпЛА типу Shahed-131/136, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Також ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Обстріли з артилерії фіксувалися і по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Запорізькій області через падіння безпілотника є постраждалий

386 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби, повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.

67-річного чоловіка травмовано внаслідок падіння БПЛА в Пологівському районі.

8 авіаційних ударів військовослужбовці РФ здійснили по Комишувасі, Малинівці, Малій Токмачці та Роботиному. 27 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Залізничне. 5 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Малій Токмачці, Роботиному та Новоандріївці.

346 артударів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Червонодніпровки. Надійшло 56 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській області пошкоджені енергетичні об'єкти, під ударом була і Нікопольщина

За повідомленням голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, в області пошкоджені кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах.

Також не припиняється й терор Нікопольщини. Через атаку на Нікополь, яка сталася надвечір, пошкоджений санаторій, 3 приватні будинки, господарські споруди.

Крім того, вночі ворог вдарив по Марганецькій громаді і Нікополю. Знищений магазин. Пошкоджений павільйон з ремонту одягу. Люди цілі.

На Сумщині пролунало 35 вибухів

Як повідомили у Сумській ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська (9 вибухів), Миропільська (5 вибухів), Краснопільська (9 вибухів), Великописарівська (ворог скинув 6 мін), Зноб-Новгородська (4 вибухи), Середино-Будська громади (2 вибухи).

В Івано-Франківській області ворог атакував об'єкт критичної сфери

"Не оминула загроза і Прикарпаття. Ціллю ворога став об'єкт критичної сфери", - розповіла голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Вона повідомила, що обійшлося без жертв.

На Львівщині є пошкодження обʼєкту критичної інфраструктури

За повідомленням голови Львівської ОВА Максима Козицького, цієї ночі Львівщину атакували 11 ворожих безпілотників та дві ракети типу "Кинджал".

"Усі 11 безпілотників воїни ПвК "Захід" знищили! Ракети, на жаль, збити не вдалося", - розповів він.

Уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури у області, обійшлося без загиблих та травмованих.

Ворог 15 разів обстріляв населені пункти Донеччини, 1 людина загинула

За повідомленням голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Зокрема, у Новоолександрівці Гродівської громади поранено людину. У Кураховому пошкоджено 20 приватних будинків, обстріляні Гірник і Янтарне.

У Лиманській громаді у Дробишевому поранено 2 людини, пошкоджено адмінбудівлю; у Колодязях зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 4; у Тернах зруйновано 5 будинків, пошкоджено 2; в Іванівці зруйновано 1 будинок, пошкоджено 4. У Миколаївці загинула людина, пошкоджено 11 багатоповерхівок і 12 приватних будинків. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків. Під обстрілами Сіверськ, околиці Соледарської і Званівської громад.