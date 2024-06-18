Экс-глава Миграционной службы подозревается в хищении почти 90 млн грн

САП и НАБУ сообщили бывшему руководителю Государственной миграционной службы о подозрении в завладении бюджетными 88 млн грн, выделенных на реконструкцию админздания органа.

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Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Согласно сообщению, это здание Миграционная служба получила от государства в 2015 году. По данным следствия, средства, выделенные на реконструкцию офиса, разворовали.

В чем суть дела

Отмечается, что по делу фигурируют бывшие руководители ГМС и бизнесмен из РФ, длительно находившийся в дружеских отношениях с должностными лицами службы.

В САП отмечают, что для реализации преступного замысла бизнесмен вступил в сговор с тогдашними председателем ГМС и начальником Управления ресурсно-хозяйственного обеспечения и капитального строительства ГМС, а затем и с заместителем главы ГМС, которые вместо надлежащего выполнения своих обязанностей завладели средствами, выделенными на обустройство здания.

В частности, экс-глава ГМС способствовал бизнесмену в заключении договоров с подконтрольными ему компаниями по выполнению проектных и строительных работ путем искажения результатов торгов и обеспечил оплату за невыполненные работы и неоказанные услуги.

Преступная группа на протяжении нескольких лет завладевала бюджетными средствами путем завышения стоимости и объемов выполненных работ. В итоге реконструкцию здания так и не завершили, компьютерные комплексы с программным обеспечением существуют только на "бумаге", а ответственные за реконструкцию фирмы "свернулись".

Ранее о подозрении сообщили экс-замглавы Миграционной службы Донскому, экс-начальнику Управления ресурсно-хозяйственного обеспечения ГМС Вакалюку и бизнесмену Салгерееву.

В ЦПК добавляют, что с 2015 по 2021 год главой Государственной миграционной службы был Максим Соколюк (на фото).

В 2021 году детективы НАБУ проводили обыски в его рабочем кабинете, после чего его уволили. Впрочем, сам Соколюк заявлял, что решение об увольнении не связано с обысками.