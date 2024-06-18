Ексголову Міграційної служби підозрюють у розкраданні майже 90 млн грн

САП і НАБУ повідомили колишньому керівнику Державної міграційної служби про підозру в заволодінні бюджетними 88 млн грн, виділених на реконструкцію адмінбудівлі органу.

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Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

Згідно з повідомленням, цю будівлю Міграційна служба отримала від держави у 2015 році. За даними слідства, кошти, виділені на реконструкцію офісу, розікрали.

В чому суть справи

Зазначається, що у справі фігурують колишні керівники ДМС та бізнесмен з РФ, який тривалий час перебував у дружніх стосунках із посадовцями служби.

У САП зауважують, що для реалізації злочинного задуму бізнесмен вступив у змову із тодішніми головою ДМС і начальником Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а потім і із заступником голови ДМС, які замість належного виконання своїх обов’язків заволоділи коштами, виділеними на облаштування будівлі.

Зокрема, ексголова ДМС сприяв бізнесмену в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечив здійснення оплати за невиконані роботи та ненадані послуги.

Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості та обсягів виконаних робіт. В підсумку реконструкцію будівлі так і не завершили, комп’ютерні комплекси з програмним забезпеченням існують лише на "папері", а відповідальні за реконструкцію фірми "згорнулись".

Раніше підозру повідомили ексзаступнику голови Міграційної служби Донському, ексначальнику Управління ресурсно-господарського забезпечення ДМС Вакалюку та бізнесмену Салгереєву.

У ЦПК додають, що з 2015 по 2021 рік головою Державної міграційної служби був Максим Соколюк (на фото).

В 2021 році детективи НАБУ проводили обшуки в його робочому кабінеті, після чого його звільнили. Втім, сам Соколюк заявляв, що рішення про звільнення не пов’язане з обшуками.